Assessore De Rebotti in visita a Gualdo Tadino

Visita a Gualdo Tadino per l'assessore regionale allo sviluppo economico, alle politiche del lavoro e alle infrastrutture, Francesco De Rebotti. Insieme al direttore regionale Michele Michelini, ha visitato il municipio per un incontro ufficiale con il sindaco Massimiliano Presciutti, con la Giunta comunale ed alcuni consiglieri comunali.

L'appuntamento, "caratterizzato da un clima di apertura e dialogo, con particolare attenzione alle sfide, alle necessità e alle criticità del territorio", riferisce Palazzo Donini, è stata l'occasione per discutere dei temi più rilevanti per la comunità locale e delle possibilità di sviluppo e di crescita in vari settori.

De Rebotti, che ha mostrato grande disponibilità ad ascoltare le esigenze locali, confermando il suo impegno per rafforzare il legame e la collaborazione tra la Regione e il Comune di Gualdo Tadino. "Questa prima presa di contatto con il sistema produttivo regionale, che abbiamo voluto prontamente promuovere ad inizio legislatura - ha detto De Rebotti a margine della visita -, sta ad indicare la forte volontà che Regione Umbria ha nel sostenere le imprese, in particolare per ciò che attiene gli ambiti dell'innovazione e della ricerca. L'incontro con il sindaco Presciutti ha permesso di focalizzare l'attenzione su di un'area caratterizzata da significative potenzialità che, se adeguatamente supportate, possono garantire crescita e sviluppo, in un quadro organico di riprogettazione delle politiche industriali regionali".

Il sindaco Presciutti ha così voluto esprimere la sua soddisfazione per l'incontro: "abbiamo avuto un dialogo molto costruttivo e concreto con l'assessore De Rebotti, che ringrazio per la sua visita a Gualdo Tadino insieme al Direttore Michelini". "Durante il confronto - ha aggiunto - si è riscontrata un'importante sintonia di carattere istituzionale e si è condivisa la necessità di mantenere rapporti di stretta collaborazione tra il Comune di Gualdo Tadino e la Regione Umbria, per programmare ed individuare gli interventi possibili in maniera pragmatica con l'obiettivo di far crescere e rafforzare le eccellenze già presenti nel nostro territorio ed incentivare ed accompagnare nuovi investimenti pubblici e privati che potrebbero rilanciare l'intera area. Sono certo che questo lavoro sinergico ci porterà a raggiungere importanti risultati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA