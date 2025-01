Zuccarini, libertà e democrazia una conquista da difendere

"Non vogliamo e non possiamo dimenticare il genocidio e le atroci sofferenze del popolo ebraico, che anche ai nostri giorni tornano drammaticamente a farsi sentire": lo sottolinea in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, in occasione del Giorno della memoria "La 'Giornata della memoria' - prosegue Zuccarini - rappresenta un momento di riflessione collettiva, e l'occasione per rinnovare l'impegno di tutti nella difesa dei valori di libertà, uguaglianza e dignità umana. Le guerre sono tutte orribili: portano miseria, distruzione, morte e disperazione. La Shoa resta una pagine più nere della storia dell'umanità, dobbiamo impegnarci tutti affinché resti relegata al passato.

Ricordiamo anche gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia e la morte nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Oggi più che mai, è imprescindibile riaffermare con forza i valori di amicizia tra popoli, condannando senza indugi e con chiarezza ogni rigurgito di antisemitismo".

"Come sindaco - conclude - sono consapevole di rappresentare i nostri valori di pace e democrazia, sanciti dalla Costituzione italiana, ma oggi, in particolar modo in occasione della 'Giornata della memoria' ricordiamoci che libertà e democrazia non sono mai scontati ma sono una conquista da difendere ogni giorno".



