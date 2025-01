Da Radiophonica e Università podcast dedicato alla ricerca

Una nuova iniziativa è pronta a decollare a Radiophonica, che dopo essersi adattata alle moderne modalità di produzione e fruizione dei contenuti radiofonici, ha messo in cantiere varie collaborazioni con istituzioni accademiche e partner del settore per ampliare il raggio d'azione delle sue attività formative. A partire da quella con l'Università degli studi di Perugia, che vede l'avvio di un progetto per dare voce ad un format dedicato interamente al mondo della ricerca. Si tratta di contenuti multimediale digitali, che possono essere ascoltati in streaming o scaricati on demand su www.radiophonica.adisu.umbria.it.

Radiophonica - si legge in un suo comunicato - è, dunque, diventata un laboratorio formativo in cui gli studenti, tramite collaborazioni volontarie, tirocini curriculari ed extracurriculari, apprendono in modo pratico tutte le fasi di ideazione, produzione e promozione di contenuti digitali. Tutto grazie all'Adisu Umbria, che supporta queste attività fornendo tutor specializzati, corsi periodici di formazione e strumenti tecnici all'avanguardia.



