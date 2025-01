Procura generale Perugia contro 'turbo liberismo tecnocratico'

Ha espresso "netta opposizione a qualsiasi forma di turbo liberismo tecnocratico" il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani soffermandosi sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Umbria. Sottolineando che "gli uffici requirenti del distretto hanno accettato la sfida tecnologica del processo penale telematico, nonostante nessuna risorsa umana sia stata assegnata dal Pnrr".

"Dal febbraio 2022 - ha quindi detto Sottani -, gli uffici requirenti umbri si interrogano sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. La direzione imboccata è chiara: rifiuto della giustizia predittiva, assoluta centralità del giudizio umano ed estrema cura nella riservatezza del dato.

Netta opposizione a qualsiasi forma di turbo liberismo tecnocratico. Massima osservanza delle indicazioni del Regolamento europeo del giugno 2024, che qualifica ad 'alto rischio' l'uso dell'IA nella decisione giudiziaria. Per l'effetto, va incentivato l'utilizzo a supporto dell'attività umana, nonché per l'automazione dei procedimenti amministrativi, meramente esecutivi".



