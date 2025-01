Pg Perugia, solo repressione è concezione carcerocentrica

"La risposta meramente repressiva, frutto di una cultura panpenalistica, che pensa di risolvere i problemi innalzando le pene od introducendo nuove fattispecie criminali, come testimoniato dall'introduzione, solo nell'ultimo biennio, di molti nuovi reati e di svariati inasprimenti di pena, è ispirata inevitabilmente da una concezione carcerocentrica": così il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in Umbria.

"Siffatta politica legislativa - ha aggiunto - non sembra tenere conto del dato sconfortante sull'effetto rieducativo della pena, fornito dal tasso di recidiva della popolazione carceraria. Il 75% dei soggetti detenuti negli istituti umbri è stato ristretto almeno due volte in carcere".



