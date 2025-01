L'Umbria in dieci anni ha perso 3.729 imprese attive

In dieci anni in Umbria il numero delle aziende attive (ossia non solo iscritte al registro camerale, ma anche effettivamente operanti) è sceso di 3.729, passando dalle 81.482 del 2014 alle 77.753 del 2024, con una contrazione del 4,6%, risultata nettamente superiore alla media nazionale (-1%). Emerge da Movimprese, l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere per conto dell'Unioncamere.

La tendenza in calo - in base ai dati diffusi dalla Camera di commercio dell'Umbria - è confermata anche nel 2024, con le imprese attive scese rispetto al 2023 di 1.573 unità, con una contrazione del 2% che rappresenta il terzo peggior risultato tra le regioni, dopo Marche (-3,1%) e Sicilia (-2,2%).

Quanto alle due province, in quella di Perugia nel decennio 2014-2024 le imprese attive sono scese di 3.149, passando da 62.466 a 59.317, con una riduzione del 5%. In quella di Terni il calo c'è stato, ma è meno vistoso, con una contrazione del 3,1% (da 19.016 del 2014 a 18.436 del 2024, con una perdita di 580 imprese effettivamente operanti). Entrambe le province umbre presentano un andamento definito "nettamente peggiore" rispetto alla media nazionale, anche se quella di Perugia evidenzia un trend "particolarmente sfavorevole" rispetto alla media italiana (-5% contro -1%).

Prosegue, intanto il rafforzamento della struttura imprenditoriale umbra, che tuttavia - secondo Movimprese - resta più gracile rispetto alla media nazionale. Le imprese di capitali in Umbria continuano a crescere e sono arrivate a rappresentare il 28,7% del patrimonio imprenditoriale. Una cifra importante, che tuttavia si confronta con una media nazionale del 32,7%, dimostrando che il recupero sul fronte della robustezza della struttura imprenditoriale "ha ancora molta strada da fare".

Per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, "ci sono ombre, ma anche alcune luci". "I lati negativi non mancano - afferma -: si registra una diminuzione della spinta verso l'imprenditorialità, con l'Umbria che, pur restando (in proporzione al numero di imprese e abitanti) sopra la media nazionale, ha subito un calo più marcato del numero di aziende rispetto al dato nazionale.È vero che restiamo ancora sotto la media nazionale per la percentuale di imprese di capitale sul totale, ma il recupero c'è ed è continuo. Inoltre, le nostre imprese, soprattutto quelle più strutturate ma anche, in diversi casi, le piccole, non sfigurano nella corsa alla transizione digitale ed ecologica".



