L'Ordine degli psicologi ha accolto 57 nuovi iscritti

L'Ordine degli psicologi dell'Umbria, con due cerimonie organizzate a Perugia e Terni, ha accolto i suoi 57 nuovi iscritti e premiato con targhe commemorative i professionisti storici. Sono 13 con 30 anni di lavoro alle spalle e 21 iscritti da 20 anni.

"Un momento importante per la comunità professionale - sottolinea l'Ordine in un comunicato - soprattutto per i nuovi iscritti che hanno recitato l'impegno solenne (a Perugia lo ha letto simbolicamente per tutti la più giovane, Federica Barbetti), una formula istituita per primo dall'Ordine umbro nel 2014".

"Questo è un momento molto importante per la comunità professionale che ora conta più di 1.500 iscritti" ha detto a margine della cerimonia di Perugia, organizzata al Park Hotel, il presidente regionale e nazionale dell'Ordine degli Psicologi David Lazzari. "Riteniamo - ha aggiunto - che fare rete all'interno è importante in relazione alle grandi sfide che ci sono. I bisogni psicologici sono aumentati e c'è necessità di dare una risposta pubblica che vorremmo fosse potenziata e anche una risposta nell'articolazione dei vari ambiti in cui si esprime l'attività psicologica".

L'incontro, molto partecipato, si è rivelato occasione per fare il punto sul lavoro fatto nei 10 anni di mandato del Consiglio, che proprio in questi giorni verrà rinnovato. Si stanno infatti tenendo le elezioni per il nuovo direttivo regionale. Lazzari ha ricordato che "il progetto nato 10 anni fa si basava sull'idea di un ordine che diventasse luogo di riferimento, luogo di tutti e per tutti, creando sinergie e facendo rete". "In 10 anni - ha proseguito - il direttivo ha lavorato per sviluppare 'un concetto di comunità, che non era mai stato usato'. Un impegno a tutto campo passato anche per la gestione dell'emergenza Covid-19, che ad esempio ha visto l'Umbria prima in Italia per presenza di psicologi nelle scuole".

Prima di passare il testimone, il direttivo in carica incontrerà la presidente della Regione Stefania Proietti e il nuovo direttore Salute e Welfare Daniela Donetti. Un vertice per parlare "della realizzazione e del potenziamento della legge umbra sullo psicologo di base", ma anche rilanciare l'impegno sul tema della psicologia scolastica.



