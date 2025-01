Pernazza, Giunta chiarisca su punto primo intervento Amelia

"Ho presentato un'interrogazione in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta di chiarire le sue intenzioni sul futuro del 'punto di primo intervento' presso l'ospedale 'Santa Maria dei Laici' di Amelia. Questo servizio rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio amerino, soprattutto considerando il bacino di utenti che altrimenti sarebbe costretto a rivolgersi agli ospedali di Narni o Terni, con quest'ultimo già al limite delle proprie capacità": lo annuncia la consigliera Laura Pernazza, Forza Italia.

"In risposta alle critiche mosse dal Partito democratico amerino - sostiene Pernazza in una nota -, desidero ribadire che l'attenzione a questa tematica è sempre stata massima, come dimostrano le numerose lettere e i colloqui intercorsi negli anni passati. La Direzione 'Salute e Welfare' della Regione, sotto la guida della Giunta Tesei con una nota dell'11 gennaio 2024 aveva garantito che il 'punto di primo intervento' sarebbe rimasto attivo fino alla realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni-Amelia. Proprio a fronte delle recenti chiusure intermittenti registrate negli ultimi mesi, successivamente al cambio di Amministrazione, ho ritenuto doveroso sollecitare un chiarimento nell'interesse della comunità locale. La mia interrogazione è una richiesta precisa alla nuova presidente, Stefania Proietti, affinché confermi l'impegno assunto dalla Giunta precedente e assicuri la continuità di questo servizio sanitario di prossimità, indispensabile per il territorio. Mi auguro che la nuova Giunta risponda con responsabilità e chiarezza, garantendo interventi concreti per la tutela della salute dei cittadini e scongiurando ulteriori disagi. La sanità, piaccia o meno al Pd amerino, non è mai stata una loro esclusiva prerogativa. Hanno spesso cercato di farlo credere con le parole, ma nonostante i lunghi anni di governo, sia a livello comunale che regionale, nel concreto non hanno mai portato grandi risultati. Risale anzi proprio alla Giunta Marini - dice la consigliera di FI - la chiusura del pronto soccorso di Amelia, per il quale non ricordo atti dimostrativi da parte loro. Per noi, invece, è sempre stata e continuerà a essere una priorità assoluta e un diritto fondamentale da difendere con determinazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA