Nuovo presidente Upi Umbria, lavorerò con determinazione

"Sono onorato di affrontare questa sfida, lavorerò con determinazione per cercare, insieme agli altri presidenti, di riaprire un dialogo costruttivo con tutte le forze politiche per superare l'emergenza delle risorse e del personale": a dichiararlo è il nuovo presidente Upi Umbria Marco Bruni (anche consigliere provinciale a Terni) intervenendo a proposito dell'insediamento del Direttivo nazionale dell'Unione delle Province d'Italia. "Con questo passaggio - dichiara - si avvia formalmente il nuovo mandato della mia presidenza in Upi regionale".

"Fra le priorità - ha spiegato Bruni in una nota diffusa dalla Provincia di Terni - ritengo fondamentale intervenire sulla riforma delle Province, promuovendo il protagonismo dei territori per garantire una crescita sostenibile, equa e strutturata. In quest'ottica cercheremo di coinvolgere ministri, gruppi parlamentari e realtà economiche e sociali. Il mio obiettivo per questo mandato è restituire centralità ai territori, garantendo risorse adeguate e una riforma delle Province che tuteli i diritti dei cittadini e promuova una crescita sostenibile, equa e condivisa".



