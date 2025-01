Il Comune di Umbertide chiede proroga stato di emergenza

Il Comune di Umbertide ha chiesto ufficialmente la proroga per ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza dichiarato dopo il terremoto del 9 marzo 2023, che ha causato gravi danni al territorio e alla comunità, e in scadenza il 5 aprile prossimo. L'Amministrazione comunale ritiene infatti "indispensabile proseguire con le misure straordinarie necessarie a completare il processo di ricostruzione e a sostenere i cittadini colpiti".

La richiesta si concentra su tre aspetti ritenuti prioritari: l'estensione del noleggio dei moduli scolastici prefabbricati, il mantenimento del Contributo per l'autonoma sistemazione (Cas) e avere indicazioni chiare e linee guida da seguire per la gestione dei 12 milioni di euro dedicati alle progettazioni, stanziati con l'ultima finanziaria.

Per la proroga dello stato di emergenza è stato individuato un fabbisogno pari a un milione e 440mila euro calcolato per 157 nuclei familiari atti a garantire la piena copertura del contributo per l'autonoma sistemazione per tutto l'anno 2025, e parte del 2026.



