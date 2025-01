Cantone, ho fatto domanda per trasferimento a Napoli Nord

"Ho fatto domanda per essere trasferito a Napoli Nord, ovviamente non dipende da me, c'è un concorso. Se il Consiglio superiore riterrà che ho i titoli per venire a Napoli Nord sarei felice perché si tratta della mia città, del mio territorio, di un tribunale che ha tanti problemi malgrado il lavoro dei colleghi, quindi lo farei. Ma se il Consiglio decidesse che non ci sono le condizioni farò altro".

Così il Procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, a Teleclubitalia rispondendo a una domanda sulla richiesta di trasferimento in Campania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA