Ascani, interventi per risolvere i problemi idrici Trasimeno

"Interventi immediati per risolvere i problemi idrici del Lago Trasimeno e assicurare la tutela dal punto di vista ambientale e sociale del territorio. È quello che abbiamo previsto con un emendamento al Dl emergenze per dare risposta alle richieste dei sindaci e dei cittadini umbri dell'area": lo ha annunciato Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata del Pd. Che ha parlato di "uno stanziamento iniziale di 1,5 milioni di euro a partire dal 2025 per dare la possibilità al Commissario di attuare con somma urgenza le misure necessarie a scongiurare la crisi idrica, d'intesa con la regione Umbria e i comuni interessati".

"Inoltre - ha sostenuto Ascani in una nota -, abbiamo voluto l'istituzione di una cabina di regia ad hoc, con rappresentanti della Regione, dei Comuni, dei Ministeri competenti, integrata anche con esperti del mondo tecnico-scientifico, per studiare e definire un piano di interventi strutturali con un impegno di spesa pluriennale a favore della Regione Umbria. La tutela ambientale del Trasimeno non è una questione locale, deve rientrare in una organica strategia nazionale. Continueremo a dare voce alle comunità in difficoltà e trovare le soluzioni necessarie".



