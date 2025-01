Lega in piazza per firme a sostegno delle forze dell'ordine

"Sabato 25 e domenica 26 gennaio saremo nelle piazze delle città umbre con i gazebo Lega per raccogliere firme a sostegno delle forze dell'ordine e delle proposte che abbiamo inserito nel Ddl Sicurezza, già approvate alla Camera. Un'iniziativa che si ripeterà anche il fine settimana successivo": ad annunciarlo è il segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti. "Sempre più spesso le donne e gli uomini in divisa sono vittime di aggressioni e purtroppo non godono neppure delle tutele opportune: per noi della Lega difendere chi ogni giorno mette a repentaglio la propria incolumità a vantaggio della nostra sicurezza, è una priorità assoluta" sostiene in un comunicato.

"Tra le nostre proposte - spiega Marchetti - abbiamo inserito la dotazione di bodycam in servizio per garantire trasparenza, verità e tutela dalle false accuse. Vogliamo anche che sia assicurata un'adeguata tutela legale alle forze dell'ordine, militari e vv.f. nei procedimenti causati 'dall'atto dovuto', con una somma fino a 10 mila euro per ogni fase processuale. Abbiamo previsto pene più severe sia per i reati di violenze, minaccia e lesioni a un pubblico ufficiale, che nelle carceri, nei centri di accoglienza e di trattenimento di immigrati.

Con buona pace della sindaca di Perugia Ferdinandi, che ha dichiarato un categorico 'no' al taser perché 'vanno tutelati gli autori di delitti', noi della Lega non intendiamo arretrare di un millimetro in quella che è una nostra storica battaglia, ma anzi, intendiamo estendere la dotazione del taser, risolutivo in molte circostanze pericolose per gli agenti, a tutte le Forze dell'Ordine sul territorio nazionale. L'iniziativa che ci vedrà nelle piazze di tutta l'Umbria e d'Italia durante questo fine settimana intende essere un ulteriore e concreto impegno della Lega a vantaggio delle donne e degli uomini in divisa, ma anche un modo per ringraziarli ancora una volta per il coraggio e l'abnegazione con cui ogni giorno si mettono al servizio delle nostre comunità. Noi siamo e saremo sempre dalla loro parte".





