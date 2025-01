Festival dei Due Mondi, si consolida il trend di crescita

L'assemblea dei soci della Fondazione Festival dei Due Mondi, riunitasi a Spoleto sotto la presidenza del sindaco Andrea Sisti, ha approvato all'unanimità il bilancio preventivo 2025 e ha espresso "un sincero e forte ringraziamento" alla direttrice artistica Monique Veaute e alla direttrice amministrativa Paola Macchi per il lavoro che hanno svolto nei primi quattro anni del loro mandato.

Entrando nel merito del budget 2025 - riferisce una nota del festival - il valore della produzione è stimato in lieve crescita (+1,7%) rispetto al dato del 2024 grazie anche all'incremento dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti che dovrebbero superare i 700.000 euro, consolidando il trend di crescita degli ultimi anni.

Sul fronte dei costi sono stati stanziati 2,350 milioni per la realizzazione degli spettacoli, che costituisce l'importo più elevato degli ultimi anni.

La direttrice amministrativa e organizzativa Paola Macchi ha esposto all'assemblea un sintetico quadro dei principali obiettivi gestionali che sono stati raggiunti negli ultimi quattro anni. La Fondazione ha fra l'altro sostenuto progetti di inclusione, come il Teatro in carcere, ha progettato percorsi di avvicinamento al Festival per decine di studenti delle scuole primarie e secondarie di Spoleto e ha promosso spettacoli il cui ricavato è stato dato in beneficenza.

La direttrice artistica Monique Veaute ha presentato il programma della 68/a edizione - in programma dal 27 giugno al 13 luglio 2025 - segnalando in particolare la presenza a Spoleto del compositore e cantautore Rufus Wainwright, autore dell'opera Hadrian che inaugurerà il festival, e dell'artista sudafricano William Kentridge con uno spettacolo di teatro musicale. Nel 2025 la programmazione dei concerti "di mezzogiorno" raddoppia includendo la fascia serale e coinvolgendo le due orchestre in residenza - Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Budapest Festival Orchestra - musicisti del Teatro alla Scala e grandi voci della lirica internazionale.

Il Festival celebrerà i 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel con una nuova visionaria creazione coreografica. Luca Marinelli tornerà in veste di regista e attore.

Il sindaco Andrea Sisti si è rallegrato per i risultati raggiunti e per la "ritrovata credibilità e centralità" del Festival dei Due Mondi nel panorama culturale italiano, ha ribadito l'importanza della qualità artistica unita ad una gestione sana e rigorosa per far sviluppare ulteriormente la manifestazione e ha anticipato all'assemblea che, oltre alla revisione statutaria della Fondazione che dovrebbe andare in porto nei prossimi mesi, si sta studiando la possibilità di realizzare un museo sulla storia del festival che costituirebbe un ulteriore passo nel processo di valorizzazione del patrimonio che è stato intrapreso negli ultimi anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA