Etilometro in cantina per sicurezza e bere responsabile

L'etilometro entra in cantina. Il gruppo Tenute del Cerro compie un passo innovativo nel promuovere la sicurezza stradale e il bere responsabile introducendo l'apparecchiatura nelle cantine e agriturismi di Umbria e Toscana. "Promuoviamo da sempre il bere consapevole e responsabile - ha spiegato il direttore generale Antonio Donato - e con l'introduzione degli etilometri nelle nostre strutture vogliamo offrire un ulteriore servizio che tuteli i nostri ospiti e li incoraggi a vivere l'esperienza della degustazione in sicurezza".

"Questo gesto è un segnale chiaro - ha aggiunto Donato - perché la cultura del vino non deve mai essere separata dal rispetto delle norme e dalla responsabilità verso sé stessi e gli altri, siamo convinti che l'autocontrollo e la consapevolezza possano fare la differenza".

Il Gruppo ricorda che il codice della strada non ha modificato i parametri legali del consumo di alcol e le relative sanzioni rispetto al vecchio, "ma il nuovo contesto normativo ha accresciuto la percezione del rischio e la frequenza dei controlli".

L'etilometro sarà a disposizione degli ospiti che visiteranno Fattoria del Cerro a Montepulciano, Colpetrone a Montefalco, La Poderina a Montalcino, Tenuta di Monterufoli e Tenuta di Montecorona a Umbertide. L'utilizzo del dispositivo "sarà eseguito esclusivamente su richiesta dei visitatori, i quali potranno fare il test nel massimo rispetto della privacy", è stato specificato dal Gruppo. "Qualora i risultati indicassero valori superiori ai limiti di legge, le Tenute del Cerro metteranno a loro disposizione tutto il supporto necessario, garantendo assistenza e sicurezza senza alcun compromesso", hanno tenuto a sottolineare i vertici dell'azienda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA