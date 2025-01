Da Regione fondi per abbattere barriere architettoniche scuole

La Giunta regionale dell'Umbria ha avviato un'iniziativa di supporto agli enti locali per realizzare gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole.

La Regione - si legge in un suo comunicato - ha stanziato risorse pari a 859.543,78 euro per la realizzazione di questi interventi, a supporto di Comuni e Province proprietari di edifici scolastici. L'obiettivo è garantire la fruibilità degli spazi da parte degli studenti, compresi quelli con disabilità motorie e sensoriali, contribuendo così a creare un ambiente educativo più inclusivo e moderno.

L'assessore regionale all'Istruzione, Fabio Barcaioli, ha spiegato: "Non possiamo più considerare l'accessibilità come un elemento opzionale". "Deve diventare - ha aggiunto - una condizione fondamentale per un sistema educativo che voglia rispondere davvero alle esigenze di tutte e tutti. L'accesso equo agli ambienti scolastici è il punto di partenza per garantire a ogni studente e ogni studentessa la libertà di muoversi con dignità e sicurezza all'interno degli spazi che frequenta ogni giorno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA