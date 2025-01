Calunniò Lumumba, definitiva la condanna per Amanda Knox

E' definitiva la condanna per Amanda Knox accusata di calunnia ai danni di Patrick Lumumba nell'ambito della vicenda legata all'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel novembre del 2007. Lo hanno deciso i giudici della prima Sezione di Cassazione che hanno fatto passare in giudicato la pena, già scontata, a tre anni di carcere per la cittadina americana.

"Sono molto soddisfatto perché Amanda ha sbagliato e questa condanna la deve accompagnare per tutta la vita. Me lo sentivo e saluto con grande onore la giustizia italiana". Così Lumumba dopo la sentenza.

"È una sentenza totalmente inaspettata per noi e ingiusta per Amanda, siamo increduli. Leggeremo le motivazioni". Lo afferma l'avvocato Luca Luparia Donati difensore assieme a Carlo Dalla Vedova di Amanda Knox commentando la decisione della Cassazione.

Prima della sentenza:

Il rappresentante dell'accusa ha chiesto il rigetto del ricorso presentato dai difensori della cittadina americana. Secondo l'impianto accusatorio Amanda ha additato, pur sapendolo innocente, Lumumba come l'autore dell'accoltellamento della cittadina britannica. "Credo nella giustizia italiana: Amanda ha sbagliato, mi ha calunniato e anche se lei non mi ha mai chiesto scusa, mi aspetto che questa condanna sia confermata", ha affermato Lumumba entrando in Cassazione.

''Speriamo che oggi si metta fine a questa storia e la condanna accompagni Amanda per tutta vita", ha aggiunto l'uomo. Dal canto suo l'avvocato Carlo Pacelli ha aggiunto: "dopo la povera Meredith, Lumumba è la seconda vittima di questa vicenda giudiziaria. Noi chiediamo giustizia".

Video Omicidio Meredith, Lumumba: 'Mai scuse da Amanda, sia condannata'

"Siamo molto fiduciosi, abbiamo argomenti forti. Amanda non c'è, sta a casa con la sua famiglia aspettando fiduciosa e rispettosa della giustizia italiana e confida di potere chiudere questa sua vicenda", così gli avvocati Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia Donati, difensori di Amanda Knox entrando in Cassazione.

