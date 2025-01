Provincia di Terni, il Consiglio approva due regolamenti

Il Consiglio provinciale di Terni ha approvato all'unanimità il regolamento per il rilascio e il rinnovo della qualifica di guardia giurata volontaria ittico-venatoria e quello per la concessione del patrocinio della Provincia e l'utilizzo delle sale consiliari "Sergio Secci" ed "Elia Rossi Passavanti. Sulle due approvazioni è intervenuto il presidente Francesco Maria Ferranti. Per quanto riguarda i controlli ittico-venatori Ferranti ha sottolineato la necessità di "sollecitare un incontro con la Regione per rivedere le condizioni economiche della convenzione che regola lo svolgimento dei servizi di controllo ittico-venatorio".

"La polizia locale - ha detto il presidente, secondo quanto riferisce una nota dell'ente - esercita per conto della Regione funzioni molto importanti in settori di grande rilevanza per il territorio. E' quindi necessario rivedere le condizioni generali e in particolare gli importi della convenzione per adeguarli alle attuali necessità e alle relative mansioni svolte".

Il nuovo regolamento semplifica i tempi delle procedure per il rilascio delle qualifiche di guardia giurata ittico-venatoria volontaria agli appartenenti alle 10 associazioni del territorio, rendendo più snello il servizio e garantendo maggiore efficienza nel controllo del rispetto delle normative che regolano la caccia e la pesca.

Sull'altro regolamento sempre il presidente ha definito l'approvazione "un atto importante e virtuoso che dà forza all'azione istituzionale dell'ente, promuovendone l'immagine e la funzione pubblica all'esterno, ed introduce un criterio oggettivo di valutazione delle richieste, elemento, questo, di ampia garanzia per coloro che intendano utilizzare i luoghi della Provincia per iniziative che abbiano ricadute di vario genere sul territorio e sulla comunità".

In base al nuovo regolamento il patrocinio è concesso ad enti, istituzioni, fondazioni e associazioni che non abbiano fini di lucro in relazione alla rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale, sotto il profilo sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale, di sviluppo economico e di impatto dell'accostamento tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento.

Il patrocinio non è concesso per iniziative organizzate o promosse da partiti o movimenti politici o contrastanti con le finalità istituzionali della Provincia.

Per le sale "Secci" e "Passavanti" il regolamento prevede una concessione gratuita se vi è il rilascio del patrocinio della Provincia o per iniziative di altre pubbliche amministrazioni e il pagamento di un corrispettivo nel caso di attività senza il patrocinio dell'ente. L'utilizzo è concesso ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni, società a prevalente partecipazione pubblica e privati cittadini per conferenze, convegni, dibattiti di rilevante interesse per la cittadinanza.

Le sale non possono essere concesse a partire dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, in relazione a consultazioni elettorali alle quali si applichino alla Provincia di Terni le regole della par condicio e dei limiti alla comunicazione o per iniziative e manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici, comitati promotori di referendum o singoli candidati.



