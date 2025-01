De Rebotti avvia una fase confronto con comitati pendolari

La Regione Umbria "vuole mantenere alta l'attenzione sul tema del trasporto pubblico" e in particolare su quello ferroviario: con questo obiettivo l'assessore alla Mobilità e ai trasporti Francesco De Rebotti, ha avviato una fase di ascolto e di confronto diretto con i comitati dei pendolari. "Il primo atto di un percorso di interlocuzione continua - spiega - con le realtà che rappresentano le esigenze dei cittadini che utilizzano le ferrovie come mezzo per recarsi presso i propri punti d'interesse, per lavoro e studio".

"Quello alla mobilità - ha sottolineato l'assessore attraverso una nota della Regione - è uno dei fondamentali diritti di cittadinanza, che deve poter essere pienamente esercitato da persone che, peraltro, pagano un servizio nella propria condizione di cliente. Vogliamo stabilire un filo diretto con i pendolari e questo è l'inizio di un percorso che servirà anche ad illustrare di volta in volta i risultati che riusciremo a raggiungere".

In proposito De Rebotti ha informato i rappresentanti dei comitati di aver "già avviato un'interlocuzione con Trenitalia per chiarire lo scenario attuale e le problematiche cogenti".

La riunione si è conclusa con la rassicurazione da parte dell'assessore di portare "nelle prossime occasioni di confronto con il Governo e l'Ente gestore, le istanze emerse in questo incontro, molte delle quali da noi erano già conosciute grazie a un continuo monitoraggio delle situazioni critiche del territorio".

Hanno partecipato all'incontro il Comitato di Orvieto; la Federconsumatori Terni; il Comitato pendolari Orte; il Comitato pendolari Teverina; i Pendolari Umbria; Vita da pendolari e Coordinamento pendolari umbri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA