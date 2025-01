Costituita una cabina di coordinamento per il Giubileo

La giunta regionale ha deliberato la costituzione di una cabina di coordinamento per l'accoglienza nel corso del Giubileo 2025. Il nuovo organismo, voluto dalla presidente della Regione Stefania Proietti, lavorerà in sintonia con il tavolo nazionale istituito dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, la cui prima riunione è fissata per il 23 gennaio alle 13 a Palazzo Chigi.

Della cabina di regia fanno parte diversi soggetti che, in base ai ruoli che ricoprono, possono essere interessati dall'arrivo di migliaia di persone per gli eventi giubiliari e per le celebrazioni che riguardano l'ottavo centenario francescano.

A livello regionale - spiega Palazzo Donini - il ruolo di coordinare i lavori spetta alla presidente della Regione che già nel pomerigio di mercoledì si è incontrata con gli esponenti che saranno al tavolo. Saranno presenti, oltre al presidente della Regione e alla struttura tecnica, i prefetti di Perugia e Terni, i sindaci dei due capoluoghi e di Assisi, il presidente dell'Anci, il presidente della conferenza episcopale umbra, il presidente dell'Unioncamere, i custodi della sue basiliche papali.

La questione centrale riguarda l'accoglienza dei notevoli flussi previsti per i tanti appuntamenti giubilari che dopo Roma toccheranno "di sicuro" l'Umbria. Quindi per la Regione è necessario attrezzare l'Umbria e quindi i vari comuni con spazi adeguati e funzionali per accogliere i milioni di persone che si riverseranno sul territorio. Ma saranno "indispensabili" - viene spiegato ancora - risorse per assicurare servizi standard di accoglienza, trasporti e sicurezza.

Nel corso del 2025, si ricorda che in Umbria ci saranno altri eventi di rilievo, come ad esempio la canonizzazione di Carlo Acutis che richiamerà migliaia e migliaia di pellegrini e l'ottavo centenario del Cantico delle Creature che si inserisce nelle celebrazioni francescane che culmineranno nel 2026 con il transito di San Francesco.



