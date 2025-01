Celebrato a Perugia San Sebastiano, patrono polizia locale

Celebrato a Perugia, nella sala dei Notari di palazzo dei Priori, San Sebastiano, patrono della polizia locale. Presenti in sala la sindaca Vittoria Ferdinandi, l'assessore Andrea Stafisso, la comandante della polizia locale Nicoletta Caponi, il prefetto Armando Gradone, l'assessore regionale Francesco De Rebotti e altre autorità.

Caponi ha spiegato che l'anno appena trascorso è stato "molto impegnativo" per il Corpo, avendo dovuto gestire manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale come, tra gli altri, il giro d'Italia di ciclismo, Eurochocolate, Umbria jazz, il festival del giornalismo, senza dimenticare le due tornate elettorali ed i servizi notturni e di ordine pubblico sempre inseriti nel più ampio meccanismo di gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, "coordinato con equilibrio dal prefetto e gestito tecnicamente dal questore e dai comandanti delle forze di polizia a competenza generale".

"Oggi - ha sottolineato la sindaca Ferdinandi, secondo quanto riporta il Comune in una nota - restituiamo una pagina di gratitudine e profondo ringraziamento all'intero corpo di polizia locale, poiché l'orgoglio, il coraggio e la dedizione con cui dedicate le vostre vite al servizio della nostra comunità, sono tra i beni più preziosi di cui un'amministrazione comunale possa disporre. Palazzo dei Priori rappresenta la casa dove i cittadini si recano per chiedere risposte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA