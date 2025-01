Per Monini restyling completo dell'identità di marca

Nuova identità di marca di Monini, "che è molto più di un semplice restyling", spiega l'azienda umbra produttrice di olio, che, "anche attraverso un'immagine rinnovata, vuole rafforzare un messaggio che ripete da tempo: bisogna puntare sulla qualità e sulla percezione di valore del prodotto".

Da qui la scelta di disegnare "un nuovo logo, realizzare bottiglie dal design innovativo, riconoscibile e pratico per i consumatori, nonché etichette chiare e altamente informative".

"La scelta di ridefinire la nostra identità di marca - affermano in una nota Maria Flora e Zefferino Monini - è una logica conseguenza del percorso che stiamo intraprendendo e che punta a innalzare la qualità dell'olio extravergine italiano e soprattutto del suo valore percepito. Purtroppo ancora oggi i consumatori non dispongono dei necessari strumenti per distinguere un prodotto buono da uno mediocre, perciò le uniche leve a cui si affidano sono quelle del prezzo e dell'abitudine.

Il nostro obiettivo è cercare di contribuire a rompere questa logica, anche grazie ad un nuovo abito".

Il nuovo logo Monini mette al centro l'identità e la storia dell'azienda, valorizzandole con una grafica contemporanea.

Viene dato uno spazio più centrale alla data di fondazione, mentre l'iconica spremuta di olive e la sua rappresentazione visiva viene rafforzata e integrata maggiormente nel disegno.

La forma della bottiglia è stata progettata per massimizzare l'impatto e la percezione del brand nel punto vendita. Anche l'esperienza d'uso sarà migliore, grazie ad una maggiore maneggevolezza e ad un nuovo tappo che consente di dosare in maniera più precisa. L'etichetta fasciante, infine, risponde a una duplice esigenza: contribuisce a proteggere il prodotto dalla luce e consente di fornire al consumatore un'informazione più chiara ed esaustiva sul prodotto e le sue proprietà, sull'azienda e l'impegno a favore della sostenibilità, cosi come sui possibili utilizzi in cucina.

Le nuove bottiglie entreranno in distribuzione a partire da febbraio.



