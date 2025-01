Omologazione e modifiche veicoli, Pdl Marchetti (Lega)

"Ho depositato una proposta di legge che introduce modifiche significative all'articolo 78 del Codice della strada riguardo alle omologazioni e alle modifiche dei veicoli con la finalità di snellire la burocrazia e agevolare i cittadini. I componenti o dispositivi speciali, omologati in Italia o in un altro Stato membro dell'Ue, potranno essere installati senza necessità di un'intera nuova omologazione del veicolo, ma sarà sufficiente che tali componenti siano debitamente marchiati e accompagnati dalla documentazione dell'omologazione (anche estera), tradotta in italiano": lo rende noto in un suo comunicato il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario Lega Umbria e primo firmatario della proposta di legge.

"Agli uffici provinciali della Motorizzazione civile - spiega - o enti privati autorizzati spetteranno le verifiche della conformità del componente o dispositivo alle specifiche dell'omologazione, la corretta installazione sul veicolo e, in caso di esito positivo, sarà loro compito l'aggiornamento della carta di circolazione per riflettere le modifiche apportate.

Inoltre, un decreto ministeriale definirà i criteri per autorizzare enti privati a eseguire verifiche, sul modello di quanto avviene in paesi come la Germania (es. certificazioni Tüv). Si tratta di un'iniziativa che non prevede maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma che agevola tante categorie cittadini attraverso modifiche funzionali e pratiche".

"Le famiglie con bambini - riferisce ancora Marchetti - avranno benefici grazie all'installazione semplificata di accessori come ganci traino per caravan o box sul tetto per i viaggi in famiglia e sarà più facile personalizzare l'auto per chi ha bisogno di adattamenti specifici per guidare o viaggiare in sicurezza, come le persone con disabilità. Anche gli agricoltori e i lavoratori rurali potranno apportare modifiche più agevolmente ai veicoli utilizzati in ambito agricolo o forestale, come rinforzi per terreni accidentati, pneumatici speciali o sistemi di trasporto per attrezzi. La mia proposta agevola anche le modifiche per veicoli commerciali, come l'installazione di divisori interni, sistemi di refrigerazione o insegne luminose, pertanto gli imprenditori e gestori di attività commerciali potranno trarne grande vantaggio.

Le facilitazioni per allestimenti speciali, come lampeggianti, sirene o vani di carico per emergenze, aiuteranno chi lavora nella Protezione civile e nel settore del volontariato ad avere più mezzi allestiti per aiutare chi è in difficoltà. A beneficiarne saranno anche i cacciatori e cercatori di funghi e tartufi, attraverso la regolarizzazione e semplificazione dell'installazione di portapacchi speciali, fari supplementari o ganci di traino per trasportare attrezzature: così sarà più semplice adattare l'auto per andare a caccia, cercare funghi e tartufi o trasportare tutto l'occorrente per una giornata in natura, senza rischiare sanzioni. È evidente come le modifiche che verranno introdotte non servano solo agli appassionati di motori, ma si tratta di una legge che si pone l'obiettivo di sostenere chi lavora, viaggia, chi si prende cura della propria famiglia e contribuisce alla gestione delle emergenze".

"Più libertà e sicurezza - conclude Marchetti - meno burocrazia a vantaggio di tutti".



