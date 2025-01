Morto Luca Beatrice, il ricordo di Marco Pierini

"Gli anni pionieristici e vivaci di Palazzo della Penna recano impresso il marchio e lo stile di Luca Beatrice, curatore di numerose mostre improntate alla scoperta di giovani talenti, alla multidisciplinarietà, all'intersezione dei linguaggi. L'attività frenetica e l'immaginazione vulcanica di Luca hanno seminato a Perugia il germe della contemporaneità che le ultime generazioni, formatesi e cresciute nello spazio libero e aperto di Palazzo della Penna, hanno poi raccolto e contribuito a diffondere. Continuare a favorire questa fioritura d'arte, di musica, di energia, di effervescenza sarà il modo migliore per ricordarlo e per dirgli grazie".

Così in una nota il vicesindaco di Perugia e assessore alla Cultura, Marco Pierini, che ricorda il critico d'arte e saggista torinese morto oggi all'ospedale Molinette di Torino.



