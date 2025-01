Il Patto avanti compie un anno, evento a Terni

A un anno di distanza dalla nascita del Patto avanti, si è svolto un evento per "celebrare i recenti successi elettorali nei Comuni umbri e in Regione - spiega una noata - e sancire la crescita dell'alleanza in vista delle sfide future".

Presenti i segretari regionali e i referenti nazionali e regionali dei partiti che hanno dato vita, un anno fa, alla coalizione: Tommaso Bori (Pd), Thomas De Luca (M5S), Giuseppe Chianella (PSI), Gianfranco Mascia (AVS) e Andrea Sisti (Civici Umbri), oltre ai rappresentanti nazionali delle realtà che hanno sottoscritto il Patto, Marco Sarracino (Pd), Roberto Fico (M5S), Nico Bavaro (Avs).

Nel corso dell'incontro sono intervenute anche la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi. "E' il primo compleanno di una coalizione ampia e plurale - hanno detto gli organizzatori - che ha saputo allargarsi. Ed oggi incarna una cambiamento reale che i cittadini possono toccare con mano. Un anno fa niente era scontato, il Patto avanti era una scommessa a mare aperto. Tra pochi giorni saremo nelle Marche perchè l'Umbria non è più un cattivo esempio, ma un modello che viene preso come riferimento.

Questo è stato possibile grazie al coraggio nostro e degli umbri che hanno dato fiducia a un progetto in grado di dare risposta concreta ai bisogni delle persone. Per questo a breve verra costituita un'associazione che diventerà un contenitore di politica, approfondimento, riflessione. Il segno di un rapporto di fiducia che stiamo concretizzando giorno per giorno in ogni nuova sfida che si pone di fronte. Un'enorme responsabilità perché sappiamo che non possiamo deludere la speranza di tante persone che ci hanno dato fiducia".



