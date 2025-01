Verini, Giustinelli, importante per politica e istituzioni

"Ci ha lasciato una figura importante per la politica e le istituzioni umbre, un punto di riferimento, una delle figure che hanno segnato il corso di questa Regione": così il senatore Pd, Walter Verini, ha ricordato, in apertura di una conferenza stampa a Perugia, Franco Giustinelli, scomparso all'età di 84 anni.

"Franco Giustinelli - ha detto Verini - era davvero un uomo di partito, molto legato alla sua città, Terni. Un uomo colto, che studiava i problemi, una di quelle persone appartenuta a tutti e non soltanto alla sua parte. Un uomo di parte che non era però di parte. La sua scomparsa è un vero dolore per la sua città, la sua famiglia, la sua comunità, il partito di Terni a cui era in indissolubilmente legato".



