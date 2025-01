Successo a Cascia per 'Le tradizioni rurali'

"Grande successo" - sottolineano gli organizzatori - per l'evento di tre giorni, dal 17 al 19 gennaio, che si è tenuto a Cascia per celebrare "Le tradizioni rurali" tra fede, tradizioni e condivisione. La Festa di Sant'Antonio Abate, i Trattori in piazza e la Rassegna interregionale delle Pasquarelle hanno animato le vie del borgo, richiamando tante persone.

"Le tradizioni rurali - ha commentato il sindaco Mario De Carolis - rappresentano per noi un ponte tra passato e futuro che ci permette di custodire e tramandare ciò che siamo. La straordinaria partecipazione di questi giorni ci spinge a continuare a lavorare con passione per valorizzare la nostra cultura e il nostro territorio. Grazie a tutti per aver reso Cascia ancora una volta il centro delle tradizioni e della comunità. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento: agli organizzatori, alle associazioni del territorio, ai gruppi pasquarellari, agli sponsor e, soprattutto, a tutti i cittadini e i visitatori che hanno partecipato con entusiasmo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA