Provincia Terni, il Piano di programmazione scolastica

Nuovi indirizzi formativi, una nuova statalizzazione e nessun dimensionamento. Sono questi i contenuti del Piano di programmazione scolastica della Provincia di Terni per l'annualità 2025-2026. Il piano è diventato ufficialmente operativo con l'approvazione del documento di Programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica dell'Umbria da parte della Giunta regionale, sulla base dei piani già approvati dalle due Province umbre. Quella di Terni aveva formalizzato il proprio piano nella seduta consigliare del 4 novembre scorso.

"Non aver proceduto ad alcun dimensionamento è un successo per il territorio che si unisce, anzi, alla statalizzazione della scuola dell'infanzia di Lugnano in Teverina", sottolinea in una nota dell'ente il presidente Francesco Maria Ferranti.

"La mia volontà - aggiunge - è di attivare al più presto il tavolo di concertazione permanente della Provincia di Terni sulle problematiche scolastiche per condividere con tutte le parti territoriali e sociali una programmazione che sia pianificata e non di urgenza. Molto importante poi - prosegue - è il fatto che il piano provinciale sia stato approvato in ogni sua specificità, sia per quanto riguarda la riorganizzazione della rete scolastica, che per l'ampliamento dell'offerta formativa. I nuovi indirizzi - sottolinea infatti il presidente - pongono l'attenzione sui detenuti, come il corso organizzato dall'Ipsia, altri come quelli del Casagrande-Cesi, sono mirati sulla web community e rappresentano un indirizzo di grande rilievo per l'Istituto, altri ancora sono corsi serali a supporto della comunità territoriale che ha necessità ed esigenze variegate e fanno parte, insieme agli altri, di una strategia formativa a 360 gradi".

I nuovi indirizzi riguardano un corso di "Web community" e un altro di "Ottica", quest'ultimo in modalità serale per adulti, entrambi all'Istituto Casagrande-Cesi di Terni. Un terzo indirizzo riguarda i "Servizi culturali e dello spettacolo" promosso dall'Ipsia Pertini sempre di Terni e riservato ai detenuti della Casa Circondariale. Per quanto riguarda l'organizzazione scolastica, all'asilo paritario di Lugnano in Teverina è stata riconosciuta la statalizzazione con il conseguente incorporamento nell'Istituto comprensivo Attigliano-Guardea.



