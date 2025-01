Proietti, Giustinelli protagonista della storia dell'Umbria

"Con tristezza ho appreso della scomparsa del senatore Franco Giustinelli, un intellettuale e un protagonista della storia della nostra regione. Franco ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo di Terni e dell'Umbria": è quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

"Come assessore comunale di Terni, assessore all'urbanistica della Regione Umbria dal 1975 al 1983, e successivamente come senatore della Repubblica - ricorda Proietti, in una nota della Regione - ha saputo incarnare i valori repubblicani e della democrazia, guidando con passione e competenza le battaglie per il bene comune. La sua formazione come insegnante e preside, unita alla sua instancabile attività di animatore culturale, ha ispirato generazioni di giovani e arricchito la vita civile della nostra comunità. Franco Giustinelli lascia un'eredità preziosa, non solo per il suo impegno politico e civile, ma anche per il suo esempio di dedizione e rispetto per i valori della libertà, dell'antifascismo e della Costituzione Repubblicana".

"In questo momento di lutto - conclude Proietti - desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui".



