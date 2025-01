È stato presentato nella sede del Poliambulatorio Europa, a Perugia, l'accordo di programma per la realizzazione del percorso assistenziale integrato per la non autosufficienza tra il Distretto del Perugino dell'Usl Umbria 1 e la Zona sociale 2. Una novità "perché è la prima zona sociale dell'Usl 1 ad approvarlo". Lo ha sottolineato Costanza Spera, assessore al Sociale del Comune di Perugia, intervenuta in rappresentanza della Zona sociale Perugia-Torgiano-Corciano.

L'accordo si basa sulla "presa in carico coordinata della persona, con piani personalizzati che vanno sempre più incontro alle esigenze". L'intenzione è dunque quella di evitare "soluzioni standardizzate" andando a promuovere "una presa in carico con più figure che lavorano insieme dall'inizio alla fine".

Il processo di integrazione dei servizi porterà anche all'attuazione delle nuove modalità organizzative tra servizi di enti diversi, come il Punto unico di accesso (Pua).

Insieme a Spera, hanno illustrato le novità Nicola Nardella, direttore generale Usl Umbria 1, Barbara Blasi, direttore Distretto del Perugino Usl Umbria 1 e Roberta Migliarini, dirigente dell'Area servizi alla persona del Comune di Perugia.

Nei loro interventi sono entrati nel merito del percorso di cooperazione organizzativa, gestionale e professionale per l'attuazione del processo assistenziale integrato dedicato alle persone non autosufficienti o in condizione di disabilità.

Cittadini che avranno "un ruolo attivo" nel progetto, dove è prevista anche la partecipazione del terzo settore.

La linea dei servizi integrati "è l'unico modo per rispondere alla complessità di una società che sta cambiando, invecchiando, con necessità che richiedono risposte integrate", è stato aggiunto da Spera durante la presentazione.



