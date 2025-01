La Russa, don Gelmini capace di cambiare le cose con il bene

Don Pierino Gelmini è stato "un uomo capace con il bene di cambiare le cose, di arricchire tutti coloro che hanno incrociato la sua strada, di immaginare un futuro fatto di fratellanza, di ascolto, di partecipazione. Un futuro in cui la forza dei ragazzi che ce l'hanno fatta diventa strumento per aiutare gli altri, senza se e senza ma". A scriverlo è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un messaggio inviato in occasione delle celebrazioni, in corso oggi a Molino Silla di Amelia, del 100/o anniversario dalla nascita del fondatore della comunità terapeutica.

"Sono certo che, se fosse ancora tra noi - recita il messaggio di La Russa letto durante la cerimonia -, don Pierino sarebbe orgoglioso del vostro cammino, della strada che avete saputo percorrere avendo come riferimento sempre il suo insegnamento ad indicarvi la direzione. Allo stesso modo direbbe ai rappresentanti istituzionali, alle autorità e a tutti gli amici della Comunità Incontro presenti, di continuare a credere nella forza e nella volontà di tutti voi, a sostenervi e ad esservi vicini. Non è un caso che centinaia di migliaia di giovani e meno giovani, da ogni parte del mondo, abbiano sconfitto le proprie dipendenze grazie ai tanti luoghi aperti da don Pierino Gelmini".

Rivolgendosi sempre alla Comunità Incontro, La Russa si dice infine "certo che, continuando le vostre attività con impegno e dedizione e con il ricordo di don Pierino sempre con voi, continuerete per altri '100 anni' a indicare la strada a chi si trova in difficoltà".



