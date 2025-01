E' scomparso l'ex senatore Franco Giustinelli, cordoglio Pd

E' morto a 84 anni Franco Giustinelli, già assessore comunale a Terni nella giunta di Ezio Ottaviani, a lungo assessore della Regione Umbria e per due legislature, tra il 1983 e il 1992, senatore della Repubblica, prima col Pci e poi col Pds. A renderlo noto sono i segretari comunale e provinciale del Pd di Terni, Pierluigi Spinelli e Fabrizio Bellini. Il decesso è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Roma, dove era ricoverato.

"Insegnante, preside, scrittore, finissimo intellettuale, allievo di Aldo Capitini, amministratore pubblico, dirigente politico attivo fino all'ultimo nel Partito Democratico - scrivono Spinelli e Bellini in una nota - , Franco Giustinelli ha militato fin dai suoi 20 anni nel Pci, attraversando da protagonista tutta la storia della sinistra e della vita civile ternana, umbra e nazionale". Per i due esponenti del Pd, Giustinelli, che tra le altre cose è stato anche fondatore e presidente dell'Istituto per la Cultura e la Storia dell'impresa 'Franco Momigliano' e coordinatore del comitato scientifico dell'Anpi di Terni, "lascia un grande vuoto, insieme a un grande esempio di vita e di impegno, in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di affiancarlo". "Il Partito Democratico, il suo partito - continuano -, lo ricorda e ne fa un punto di riferimento della sua azione politica, un modello di attaccamento e di lotta per i valori della democrazia, della cultura, della Costituzione Repubblicana, dell'antifascismo, della libertà. Si è spento un grande ternano - concludono i due dirigenti Pd -, un grande umbro, cercheremo in tutti i modi di essere all'altezza del suo lascito e del suo esempio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA