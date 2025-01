Bori, Giustinelli politico e intellettuale di primo piano

"Ci ha lasciati Franco Giustinelli, politico e intellettuale di primo piano della sinistra umbra. Attivo nelle formazioni politiche che si sono susseguite dal Pci fino al Partito democratico. Nel corso della sua vita si è messo generosamente a disposizione delle istituzioni con ruoli da protagonista che ha sempre arricchito con una vivacità culturale straordinaria". Lo afferma, in una nota della Regione, il vicepresidente dell'ente, Tommaso Bori, esprimendo, "in questo momento di grande tristezza, vicinanza ai familiari".

Bori, ricordando oltre all'attività politica, anche l'impegno di Franco Giustinelli nel campo della ricerca sociale ed economica, aggiunge: "I valori della libertà, della democrazia, dell'antifascismo e dell'impegno civile sono stati i pilastri della vita pubblica di Franco. Da lui abbiamo raccolto insegnamenti che sono oggi quantomai preziosi per le nuove generazioni".



