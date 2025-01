Bistocchi, Giustinelli simbolo dei valori della Costituzione

"Esprimo cordoglio e commozione, a nome mio e di tutta l'Assemblea legislativa, per la scomparsa dell'ex senatore Franco Giustinelli. Giustinelli, assessore comunale a Terni, assessore regionale e senatore con il Pci e con il Pds, è stato un politico e intellettuale di raro spessore": lo afferma la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Sarah Bistocchi.

"Lo ricordiamo - prosegue Bistocchi, secondo quanto riferisce una nota della Regione - come uno dei padri fondatori della comunità politica del Partito democratico, oltre che come coordinatore del Comitato scientifico dell'Anpi di Terni. Mi unisco dunque al lutto della comunità ternana, nella consapevolezza che Giustinelli sia stato un simbolo dei valori della Costituzione, dell'antifascismo e della democrazia":



