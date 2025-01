Arcudi, morto Franco Santarelli, oggi giornata tristissima

"Oggi è una giornata tristissima per Umbria Civica, per Amelia e per l'Umbria. Abbiamo perso Franco Santarelli": è quanto afferma Nilo Arcudi, capogruppo di Tesei presidente-Umbria Civica.

"Amatissimo vicesindaco di Amelia per tanti anni - ricorda Arcudi in una nota della Regione - dirigente del Psi prima e negli ultimi cinque anni responsabile organizzativo di Umbria Civica per la provincia di Terni, bravissimo funzionario di Sii (Servizio Idrico Integrato) di Terni, lavoro svolto sempre con competenza e dedizione, fraterno amico e compagno che ha percorso sempre con noi questo cammino riformista e civico.

Centinaia di riunioni, di incontri, di comizi, di battaglie politiche ed amministrative fatte insieme a tanti di noi a difesa dei valori del progresso, della libertà, della giustizia sociale. Sempre con energia e passione, con amore per il suo territorio, per la provincia di Terni e per l'Umbria".

"Un abbraccio fortissimo da tutta la comunità di Umbria Civica - conclude Arcudi - alla sua amata famiglia a cui ha dedicato sempre cura e affetto. Ciao Franco Ti vogliamo bene e sarai sempre con noi".



