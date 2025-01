A Foligno le polizie locali dell'Umbria per San Sebastiano

In occasione di San Sebastiano, è stata celebrata oggi, 20 gennaio, a Foligno, nella cattedrale di San Feliciano, la festa regionale del patrono della polizia locale ospitando delegazioni provenienti da tutta l'Umbria, insieme ai gonfaloni e a rappresentanti delle amministrazioni comunali. Presente anche il questore di Perugia, Dario Sallustio.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha sottolineato che è stata "una bellissima occasione di festa, di incontro e di confronto, terminata con un'avvincente esibizione aerea sopra piazza della Repubblica. E' stata l'occasione per ringraziare i vigili urbani e tutte le forze dell'ordine per il lavoro che ogni giorno svolgono per garantire l'ordine e la sicurezza, in piena collaborazione con le istituzioni e con spirito di servizio e vicinanza ai cittadini. Grazie di tutto, questa amministrazione - ha concluso Zuccarini, secondo quanto riferisce il Comune - sarà sempre al fianco delle donne e degli uomini in divisa".

Alla messa - presieduta da mons. Giuseppe Bertini - hanno partecipato, tra le altre autorità civili e militari, il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Galligari, il vicesindaco Riccardo Meloni, gli assessori Decio Barili, Elisabetta Ugolinelli, Alessandra Leoni, Leonardo Schiarea, i consiglieri Nicola Badiali, Rita Barbetti, Pier Francesco Pinna, Federica Piemarini, Maria Frigeri.



