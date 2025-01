Presidente Umbria 'saluta con speranza' tregua Israele-Hamas

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, insieme all'assessore alla pace Fabio Barcaioli e alla Giunta, "saluta con sentimenti di speranza l'accordo di tregua tra Israele e Hamas che ha consentito finalmente il cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi, la fine dei bombardamenti e un importante afflusso di aiuti nella Striscia di Gaza". Da oggi auspicano "di voltare pagina in Medioriente e la speranza è che la guerra termini del tutto e che si fermi lo scorrere del sangue di innocenti".

"L'Umbria, terra di pace e dialogo, da San Francesco ad Aldo Capitini, - ha affermato la presidente - intende ribadire la propria posizione per la pace e il dialogo sulla base della sua storia costellata di tantissime iniziative profetiche di dialogo e di numerosi appelli a far tacere le armi, le guerre, e tutte le atrocità incredibili e ignobili sugli innocenti causate dalle guerre. Ogni guerra è una tragedia che interessa tutti, e riguarda concretamente anche il nostro Paese, le nostre regioni e città, e nessuno si può voltare dall'altra parte e nessuno si deve assuefare alla violenza, alla prigionia e alla morte di bambini e civili innocenti. Tutti siamo chiamati a fare qualcosa, a non rimanere indifferenti. Auspichiamo che quanto è stato concordato venga rispettato integralmente e immediatamente dalle parti e che le autorità politiche di entrambe, con la partecipazione della comunità internazionale, possano 'dire sì al dialogo, sì alla riconciliazione, sì alla pace' come ha affermato Papa Francesco. Auspichiamo che gli aiuti umanitari raggiungano ancora più velocemente in grande quantità la popolazione di Gaza e che tutti gli ostaggi possano tornare finalmente a casa".



