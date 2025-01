Bori ricorda eleganza dei testi e della musica di Benvegnù

"Tratto distintivo di Paolo Benvegnù, molto legato all'Umbria dove risiedeva da tempo, è stata da sempre l'eleganza dei suoi testi e della sua musica": lo ha sottolineato il vicepresidente della Regione con delega alla Cultura, Tommaso Bori. Che al teatro Pavone di Perugia ha partecipato alla cerimonia per il cantautore scomparso il 31 dicembre scorso.

"Oggi salutiamo in tanti un artista sensibile e profondo - ha detto Bori - che intrecciando musica, poesia, sogni e realtà, ci ha fatto riflettere sui limiti dell'umanità, sulla bellezza dell'amore universale e quindi sulla vitalità delle relazioni.

Paolo con le sue canzoni ci ha invitato a 'frantumare le distanze, superare le resistenze e a riconoscersi per creare'.

Il talento artistico di Benvegnù quindi, era profondamente teso alle riflessioni sui grandi temi dell'esistenza, ma anche alla sperimentazione di nuovi percorsi e alla collaborazione con grandi artisti".

"Avremmo voluto avere più tempo davanti a noi con Paolo Benvegnù - ha affermato ancora Bori -, mentre oggi invece, si rinnova quel dolore provato quando abbiamo ricevuto la triste notizia. Come assessore alla Cultura della Regione Umbria, insieme al dolore, sono onorato che si sia scelto il nostro territorio per rendere omaggio al grande artista".



