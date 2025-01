Il senatore del Pd Walter Verini ha ribadito la sua contrarietà a un terzo mandato per i presidenti di Regione. Lo ha fatto a Orvieto in occasione dell'assemblea di Libertà eguale. "Gestire miliardi di spesa per un tempo troppo lungo concentra troppo potere. Due mandati sono più che sufficienti", ha detto Verini.



