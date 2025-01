Umbria domani, per Proietti salute e fragili al centro

Umbria domani "ha apprezzato in toto le linee programmatiche illustrate in Assemblea legislativa dalla presidente della Regione Stefania Proietti ed esprime profonda soddisfazione e condivisione per la visione dell'Umbria che rispecchia i valori e le scelte della nostra posizione politica". "La presidente Proietti, in piena coerenza, si è impegnata a mettere al centro della sua azione di governo e della sua squadra, tematiche come la salute, i giovani, i fragili, la difesa dei diritti, l'ambiente, la scuola e l'università, lo sviluppo sociale ed economico" sostiene "Noi, la sua lista civica, la appoggiamo con forza e convinzione - spiega Umbria domani - perchè condividiamo tutte le sue parole; vogliamo che la Regione torni a essere leggera, a pianificare e controllare, ascoltare la voce di tutti i suoi 92 Comuni, risolvere e non nascondere i problemi della comunità, a cominciare dalla sanità che deve essere universale e pubblica.

Su questo punto siamo ancora più convinti della bontà della scelta della presidente, di mantenersi la delega alla sanità come assunzione di massima responsabilità nei confronti del consenso dei cittadini umbri. E siamo convinti che il metodo indicato in aula, fare sistema con tutte le espressioni del mondo sanitario, sia quello giusto e corretto per arrivare ad affermare il diritto alla salute di ogni persona e di ogni territorio. Su un altro punto, quello dei giovani, ci sentiamo vicinissimi alla politica improntata dalla presidente che ha annunciato, anche in campagna elettorale, che loro saranno gli interlocutori privilegiati nella costruzione dell'Umbria dell'oggi e dell'avvenire, anche alla luce dei recenti dati relativi alla 'fuga' di ragazze e ragazzi umbri dalla nostra terra".



