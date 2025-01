Pavanelli, Pink House è luogo di accoglienza senza barriere

"Ho partecipato con entusiasmo all'inaugurazione della Pink House di Gualdo Tadino, la prima casa di accoglienza Lgbtqia+ in Umbria. Grazie al grande lavoro dell'associazione promotrice Lgbti+ Omphalos, ma anche alla collaborazione tra associazioni, fondazioni, cooperative del territorio e, in generale, di tutta la comunità locale, oggi l'Umbria dispone di un luogo in grado di accogliere senza barriere chiunque avesse necessità di un rifugio sicuro in caso di emergenza": lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli. "Perché nonostante la nostra Costituzione parli di parità di diritti, sono ancora tante le disuguaglianze che possiamo toccare con mano" ha sostenuto in una nota.

"Pertanto è fondamentale la presenza di presidi in grado di garantire a chiunque la massima integrazione possibile, e in questo senso la Pink House rappresenta un grande esempio virtuoso di una comunità resiliente che la politica ha il compito di tutelare e valorizzare" ha concluso Pavanelli.





