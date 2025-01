In Umbria una Pink House per accogliere le persone Lgbti+

Il vicepresidente della Regione Tommaso Bori ha partecipato a Gualdo Tadino all'inaugurazione della Pink House, un progetto definito "unico e necessario" promosso da Omphalos Lgbti+. Uno spazio "sicuro e accogliente" per persone "che si trovano ad affrontare situazioni di esclusione, violenza o abbandono, e che necessitano di supporto per ritrovare serenità e indipendenza".

"Un luogo per ripartire e dove la speranza torna a casa" ha sottolineato Bori su Facebook.

All'inaugurazione ha partecipato anche la presidente dell'Assemblea legislativa Sarah Bistocchi.

"La Regione Umbria - ha ricordato il vicepresidente della Giunta Bori - è stata una delle prime in Italia a dotarsi di una legge contro l'omolesbobitransfobia, una legge che negli anni è stata purtroppo sterilizzata, confondendo i reati d'odio con il diritto di opinione. Con il nostro impegno, torneremo a finanziare questa legge, perché la normalità è che una legge, quando esiste, deve essere applicata e sostenuta. Solo così possiamo garantire diritti reali e non solo dichiarazioni di principio.

Con oltre 30 anni di impegno sul territorio, Omphalos ha offerto aiuto a migliaia di persone. La Pink House rappresenta un ulteriore passo avanti: un luogo dove accoglienza residenziale, supporto psicologico e integrazione si uniscono per ricostruire vite, offrendo nuove opportunità e speranza a chi si è visto voltare le spalle dalla propria famiglia o dalla società".

"Grazie al Comune di Gualdo Tadino e a tutti i partner che hanno sostenuto il progetto. E grazie ad Omphalos per continuare a fare dell'Umbria un luogo più giusto, solidale e inclusivo. Il vostro lavoro dimostra che nessuna persona deve essere lasciata indietro" ha concluso Bori.



