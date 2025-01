Bistocchi, l'Umbria è in cammino su strada diritti civili

"La strada per i diritti civili è lunga e in Umbria non siamo ai blocchi di partenza, siamo in cammino": lo ha sottolineato la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Sarah Bistocchi a Gualdo Tadino per la prima Pink House, la casa rifugio promossa da Omphalos per ospitare le persone Lgbtqia+ sottoposte a situazioni di esclusione, violenza o abbandono.

Si tratta di un progetto nato dalla donazione privata di due appartamenti e portato avanti grazie allo sforzo dell'associazione e alla generosità di aziende e cittadini, che hanno contribuito. I due appartamenti contano otto posti letto.

Oltre al supporto del Comune di Gualdo Tadino, hanno contribuito tra gli altri il gruppo Amazon, Coop Centro Italia, la Proloco di Bettona.

All'inaugurazione, oltre al presidente di Omphalos Umbria, Stefano Bucaioni, alla senatrice Emma Pavanelli e al sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, hanno partecipato il vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori e la presidente Bistocchi.

Per la presidente dell'Assemblea l'appuntamento "è una tappa del cammino" sul tema dei diritti. "Tuttavia - ha aggiunto - non siamo neanche arrivati. E finché ci sarà qualcuno, in questo Paese, che penserà che sono ben altri problemi della società, noi sapremo che abbiamo ancora molta strada da fare. La novità è che quella strada, d'ora in poi, a tutti i livelli, la faremo insieme, perché le Istituzioni che noi oggi rappresentiamo hanno il dovere di tutelare e promuovere i diritti, i bisogni, le esigenze di tutte e di tutti. Un percorso, che faremo all'insegna dei principi di accoglienza, civiltà, tolleranza, ripudiando ogni forma di violenza e di odio, e combattendo tutte le discriminazioni e tutti i pregiudizi".



