Da artigiana umbra gelati in regalo a pompieri Los Angeles

Regala gelati ai vigili del fuoco di Los Angeles impegnati, da giorni, a spegnere gli incendi che stanno mettendo in ginocchio la città californiana.

L'iniziativa è della maestra gelatiera orvietana, Patrizia Pasqualetti, che da anni si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha aperto quattro negozi, uno proprio a Los Angeles.

"Ho imparato da mio padre Giuseppe il valore della solidarietà, e quando ho visto la devastazione causata dagli incendi ho sentito il bisogno di fare qualcosa" racconta all'ANSA Patrizia. "Credo profondamente - aggiunge - che sia giusto restituire alla comunità, alla quale appartengo, parte di ciò che l'America mi ha dato ed è per questo che, insieme al mio team, ho deciso di portare il nostro gelato nelle caserme dei pompieri delle zone più colpite".

"È stato un gesto semplice ma fatto col cuore - aggiunge la maestra gelatiera - Ho pensato che potesse offrire un piccolo momento di sollievo, magari rinfrescando anche le gole provate dai fumi dei fuochi. Questa iniziativa si unisce al nostro impegno di offrire un gelato a tutti i bambini che in questo periodo visitano il punto vendita di Gelato by Patrizia Pasqualetti presso Eataly a Century City, per strappare loro un sorriso in un momento così difficile per la città".

Ma presto potrebbe esserci anche un'altra iniziativa di solidarietà. "Il mio team - spiega l'umbra trapiantata in California - ha proposto di organizzare la distribuzione del gelato presso i centri che ospitano le famiglie che hanno perso la loro casa a causa degli incendi, così da offrire loro un piccolo gesto di conforto in un momento di grande dolore, in tal senso ci stiamo organizzando e credo che tra qualche giorno saremo in grado di distribuire i nostri gelati".

Patrizia Pasqualetti vanta una lunga storia nel mondo del gelato, provenendo proprio da una famiglia di maestri gelatieri che dagli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso hanno portato avanti la loro attività in Umbria, tra Castel Viscardo e Orvieto. Poi l'approdo di Patrizia in America, dove continua la storia dei Pasqualetti fatta di coni e coppette.



