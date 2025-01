Anche Gps in borsa per controllare moglie, allontanato da casa

E' accusato di violenza psicologica e fisica nei confronti della moglie, spesso anche in presenza dei figli minori della coppia, un 51enne ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e nei confronti del quale la Polizia di Stato di Perugia ha dato esecuzione ad una ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento (con l'applicazione di un dispositivo di controllo elettronico).

Dagli accertamenti condotti dalla squadra mobile è emerso - riferisce la Procura di Perugia - in principio, la donna aveva subito atti di "continuo monitoraggio" dei suoi spostamenti, anche tramite un sistema di rilevamento Gps nascosto all'interno della borsa, nonché controllo delle frequentazioni e dell'abbigliamento. In seguito, però, il 51enne - sempre in base alla ricostruzione accusatoria - aveva iniziato, con maggiore frequenza, a percuoterla e a sfogare la propria aggressività sulle suppellettili dell'abitazione, arrivando, in un episodio, a minacciare di morte la moglie e ingenerando nella stessa un crescente sentimento di terrore.

Anche dopo essere fuggita dall'abitazione familiare ed essersi rifugiata in una struttura protetta, l'uomo - ritengono gli investigatori - ha continuato a provare a contattare la moglie che ha quindi deciso di sporgere denuncia in Questura.





