Tesei, faremo un'opposizione non ideologica ma senza sconti

"Faremo un'opposizione concreta, non ideologica e preconcetta, ma senza sconti, sui temi e sugli argomenti. Basta però raccontare storie da campagna elettorale e mistificare la realtà. È tempo di lavorare sulla concretezza": lo ha annunciato Donatella Tesei, portavoce delle opposizioni, nel suo intervento in Assemblea legislativa.

"Sulla sanità - ha detto Tesei - avete evidenziato gli stessi punti su cui abbiamo iniziato a lavorare a metà del 2022, appena usciti dalla pandemia. Allora ci siamo trovati ad affrontare una sanità completamente disastrata e questo non può essere dimenticato. Dobbiamo fare in modo che quello che si è verificato non accada più. Il sistema a cui si faceva riferimento non può più esistere. Un sistema che ci ha impedito di fare i concorsi mentre affrontavamo l'emergenza Covid.

Mancavano le terapie intensive, c'erano situazioni drammatiche.

Bisogna proseguire nella riorganizzazione della sanità che abbiamo iniziato, anche modificandola. I problemi dell'Umbria sono comuni a tutte le Regioni. A livello nazionale viene certificato che ad oggi le risposte di salute della sanità umbra sono adeguate, anche se migliorabili. Si dovrà procedere con le integrazioni e la realizzazione dei nuovi ospedali e si dovranno anche chiarire i tempi. Le risorse per l'ospedale di Terni ci sono e vanno messe a valore mentre si interviene per ridurre gli accessi impropri. Sul fascicolo elettronico e sulla medicina di prossimità si dovrà lavorare, lasciandosi alle spalle la campagna elettorale, essendo consapevoli che molto è stato fatto da noi. Vanno necessariamente coinvolte le farmacie, soprattutto per dare risposte alle aree interne e marginali. Alcune specialità, come l'emergenza urgenza, non possono essere di prossimità. E per questo abbiamo scelto di dotarci dell'elisoccorso, che oggi ci permette di salvare vite in qualsiasi punto della nostra regione. Auguro alla presidente Proietti di lavorare in condizioni di normalità, che nei 5 anni precedenti è decisamente mancata, tra Covid e ripartenza.

L'ammodernamento di cui necessità la sanità è una urgenza: noi abbiamo iniziato a rinnovare molte strumentazioni ma altre sono da sostituire. Bisogna garantire la sicurezza delle cure perché non in tutti gli ospedali si può fare tutto, dato che ciò contrasta tra l'altro con le linee di indirizzo nazionali e internazionali. In questo campo le linee di mandato sembrano più sogni e auspici".



