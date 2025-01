Proietti, sanità 'pubblica e universale' al centro lavoro

Il diritto alla sanità "pubblica e universale" è al centro del programma di governo della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. Lo ha sottolineato intervenendo in Assemblea legislativa in una seduta dedicata alla presentazione dei punti per il lavoro dei prossimi cinque anni e degli assessori.

Proietti ha parlato di un approccio "una sola salute" e che la sanità è "centrale per la vita delle umbre e degli umbri".

"La salute - ha detto ancora - è la strada anche per lo sviluppo della regione. Questo è un percorso che non si fa da soli, con i 5 assessori o con i 20 consiglieri, ma con tutte le 12 mila persone che lavorano nelle quattro aziende sanitarie". "Vogliamo tornare ad essere attrattivi anche sul fronte sanitario" ha affermato.

"Abbiamo preparato linee programmatiche che entrano subito nella vita dell'Istituzione regionale" ha detto ancora la presidente. "Una responsabilità che fa tremare i polsi" ha aggiunto.

Per Proietti "la nostra è una regione piccola ma ricca di valori". "Sentiamo forte - ha proseguito - le responsabilità ereditate dai nostri padri. Ma sentiamo forte anche la fiducia avuta dalle nuove generazioni".

La governatrice ha poi illustrato i dieci punti "che hanno fatto vincere il centrosinistra, calati poi nelle deleghe assegnate ai cinque assessorati"; "salute, sanità pubblica, diritti, piena partecipazione alla vita civile, difesa del territorio, lavoro, accoglienza e turismo, pace e cooperazione" alcuni dei punti chiave del programma di governo e del progetto politico".

"Tutto questo rappresenta la nostra visione a cui gli umbri hanno dato fiducia con l'obiettivo di invertire un declino" ha sottolineato Proietti.



