La prima seduta del 2025 del Consiglio provinciale di Terni è fissata per martedì 21 gennaio alle 12.30 in sala Secci di palazzo Bazzani. Sarà presieduta dal presidente reggente Francesco Maria Ferranti che ha convocato l'Assemblea per l'esame del seguente ordine del giorno: approvazione del verbale della seduta del Consiglio provinciale del 20/12/2024; Art. 1, comma 65, della legge 56/2014 - presa d'atto dell'avvenuta decadenza del presidente; riconoscimento debiti fuori bilancio per pagamento somme in esecuzione della sentenza n. 482/2019 Tar Umbria, confermata dalla sentenza n.

9396/2024 del Consiglio di Stato e spese legali relative al procedimento n. 561/2015 r.g. Tar Umbria; regolamento per la concessione del patrocinio della Provincia di Terni e per l'utilizzo delle sale consiliari "S. Secci" ed "E. Rossi Passavanti" - approvazione; regolamento per il rilascio e il rinnovo della qualifica di guardia giurata volontaria ittico-venatoria. Approvazione; Regolamento sul sistema dei controlli interni. Aggiornamento.

Lunedì 20 gennaio - riferisce una nota dell'ente - sono invece in programma le sedute di commissione consiliare. Alle 16.00 si riunisce la Seconda commissione lavori pubblici, ambiente, edilizia e programmazione scolastica, viabilità, trasporti (presidente Filiberti). Punto all'ordine del giorno: Regolamento per il rilascio e il rinnovo della qualifica di guardia giurata volontaria ittico-venatoria. Approvazione.

Alle 17.30 è invece fissata la seduta della Prima commissione affari istituzionali, bilancio, personale (presidente Melone) con il seguente ordine del giorno: Art. 1, comma 65, della legge 56/2014 - presa d'atto dell'avvenuta decadenza del presidente della Provincia; riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.

194 c. 1 lettere a) ed e) del d. lgs. n.267/2000 per pagamento somme in esecuzione della sentenza n. 482/2019 Tar Umbria, confermata dalla sentenza n. 9396/2024 del Consiglio di Stato e spese legali relative al procedimento n. 561/2015 r.g. Tar Umbria; Regolamento per la concessione del patrocinio della Provincia di Terni e per l'utilizzo delle sale consiliari "S.

Secci" ed "E. Rossi Passavanti". Approvazione.



