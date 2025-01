Per Proietti obiettivo 'fare sistema per la salute'

"L'obiettivo è fare sistema per la salute degli umbri": lo ha sottolineato la presidente della Regione Stefania Proietti intervenendo in Assemblea legislativa.

"La sanità è l'azienda più grande dell'Umbria e noi vogliamo che lo sia con personale sempre più qualificato" ha aggiunto.

Proietti ha annunciato che il "primo passo sarà la costruzione del nuovo piano sanitario regionale, la prima sfida di partecipazione che vogliamo mettere in atto".

Per la presidente la "delega che va sottolineata è quella per l'attuazione dei diritti per persone con disabilità".

"Voglio occuparmene in prima persona - ha spiegato - perché questa è una sfida che non possiamo permetterci di perdere. Su queste tematiche non esiste opposizione e maggioranza di governo. L'intenzione è abbattere quelle che sono barriere culturali e lo possiamo fare solo in rete con famiglie, associazioni, istituzioni e terzo settore".

"Secondo punto del nostro mandato - ha spiegato Proietti - è quello che vede insieme lo sviluppo sostenibile e il lavoro. Due temi che non possono che non stare insieme in un unico tavolo dove al centro ci devono essere i nostri giovani.

Due temi che non si possono separare. Pensiamo ad un lavoro dove il salario minimo sia garantito. Ci siamo dati l'obiettivo della velocità per far sviluppare tutta l'Umbria. Il modello di sviluppo per la regione deve diventare sostenibile dove la questione ambientale diventa un tema per non perdere il posto di lavoro. Servono investimenti e risorse perché l'Umbria non può farcela da sola. Lo sviluppo non può prescindere dalle infrastrutture e dal turismo e accoglienza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA