Federico Cesaretti nominato assessore del Comune di Spoleto

Federico Cesaretti, già consigliere comunale e capogruppo del Partito democratico, è il nuovo assessore con deleghe alla vigilanza e sicurezza della città, del territorio e protezione civile; rapporti con le associazioni sportive; opere pubbliche non connesse alle rigenerazioni; rapporti tra Giunta comunale e Azienda servizi Spoleto srl.

La nomina, da parte del sindaco, Andrea Sisti, fino alla scadenza del mandato, è avvenuta in seguito alle dimissioni presentate il 10 dicembre scorso dal vicesindaco Stefano Lisci, eletto consigliere regionale in occasione delle elezioni del 17 e18 novembre 2024.

Contestualmente - riferisce una nota del Comune - al vicesindaco Danilo Chiodetti sono state assegnate le nuove deleghe alla programmazione di Agenda urbana e dei borghi rurali e alle risorse umane, all'assessora Luigina Renzi la promozione della pace e dell'accoglienza e all'assessora Agnese Protasi la promozione delle politiche di sostenibilità e dell'economia circolare nelle scuole e nell'associazionismo.

Rimodulata la delega all'assessora Manuela Albertella, a cui è stata assegnata la valorizzazione della rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e sostenibile. Invariate in ultimo le deleghe agli assessori Giovanni Maria Angelini Paroli (marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell'economia locale) e Letizia Pesci (transizione digitale dell'amministrazione, comunicazione dei servizi al cittadino, all'impresa e al turista).



